СКР проверяет информацию о массовом отравлении в подмосковном детском лагере

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку информации об отравлении детей едой в одном из подмосковных летних лагерей. С жалобами на боль в животе были госпитализированы десять детей и один воспитатель.

Информация о госпитализации из молодежного центра «Солнечный Олимп» поступила в правоохранительные органы Коломенского района в субботу, 3 августа. Как сообщили в СКР, состояние госпитализированных детей удовлетворительное, проводится обследование на предмет вирусной инфекции.

Ранее СКР возбудил уголовные дела по факту массового отравления в детском оздоровительном лагере «Лучистый» в Крыму после того, как с 15 по 17 июля с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 52 ребенка и 5 вожатых. Роспотребнадзор определил, что детей заразили сотрудники столовой, не соблюдавшие правила личной гигиены.