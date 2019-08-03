Воронежский «Факел» одержал первую победу в новом сезоне ФНЛ

В шестом туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 3 августа воронежский «Факел» на домашнем поле смог победить «Мордовию» из Саранска - 2:1. При этом именно игроки гостей в этом матче забили больше мячей, чем соперник. Единственный свой гол «Факел» провел на 34-й минуте, когда хозяев вывел вперед полузащитник Олег Дмитриев. В самом начале второго тайма «Мордовия» счет сравняла. Но 2 тыс. болельщиков на трибунах «Центрального стадиона профсоюзов» не пришлось долго расстраиваться. Уже на 59-й минуте случился автогол гостей, мяч в собственные ворота срезал защитник Александр Теняев.

В том же туре курский «Авангард» одержал куда более уверенную, гостевую победу над ярославским «Шинником» - 3:1. Открыл счет на 31-й минуте форвард курян Артем Федчук. В самом начале второго тайма полузащитник Андрей Батютин удвоил преимущество гостей, а на 66-й нападающий Роман Минаев снял все вопросы о победителе матча. Хозяева лишь на 78-й минуте смогли забить гол престижа на радость 2,7 тыс. местных болельщиков.

В следующем туре 10 августа «Факел», поднявшийся с пятью очками на 15 место в турнирной таблице, отправится в гости к «Нижнему Новгороду», а «Авангард» (семь очков, 11 место ) встретится на своем поле с московским «Спартаком-2».

О том, как известный футбольный функционер Роман Асхабадзе намерен развивать «Факел», в материале ''Ъ-Черноземье'' «Футбольная инфраструктура является лицом любого клуба».

Андрей Цветков