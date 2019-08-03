Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Министр обороны США Марк Эспер заявил в субботу, что он выступает за размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии в ближайшей перспективе. Заявление последовало после того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «Да, я бы хотел»,— приводит Reuters ответ господина Эспера на соответствующий вопрос.

«Я бы предпочел месяцы <...> но эти вещи, как правило, занимают больше времени, чем вы ожидаете»,— сказал он журналистам.

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

Госдеп США и МИД РФ объявили о прекращении действия подписанного еще в 1987 году ДРСМД. В Вашингтоне и Москве уже анонсировали разработку и испытания ракет, которые до сих пор были запрещены.

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