Володин: возможности Союзного государства России и Белоруссии реализованы не до конца

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможности Союзного договора между Россией и Белоруссией еще не реализованы до конца. По его словам, это доказывает ситуация с отменой роуминга между государствами. Решение вопроса сложно продвигалось более полугода, однако теперь страны разработали дорожную карту.

«Еще многое можно сделать в рамках гармонизации законодательства, принятия модельных законов, создания единых условий для развития бизнеса в наших странах в рамках Союзного государства»,— сказал он в интервью «Парламентской газете».

Напомним, президенты России и Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин 18 июля провели встречу в Санкт-Петербурге. Они договорились идти дальше по вопросам интеграции и постараться решить существующие проблемы к 20-летию Союзного государства, которое будет отмечается 8 декабря.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Москва и Минск ставят на символизм».

О разногласиях российских и белорусских операторов по вопросам сотрудничества — в публикации “Ъ FM” «Отмена роуминга пошла не по-союзному».