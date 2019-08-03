WSJ: полеты Boeing 737 MAX возобновятся не ранее 2020 года

Сертификацию Boeing 737 MAX расширили, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Федеральное авиационное управление (FAA) США, которое находится в тесном контакте с другими регуляторами, дополнило ее новыми тестами. Из-за этого полеты самолета возобновятся не ранее 2020 года, отмечает издание.

По данным WSJ, дополнительные тесты направлены на то, чтобы проверить самолет на различные нештатные ситуации — даже те, вероятность которых очень мала. Специалисты будут обращать внимание на скорость, с которой пилоты реагируют на неполадки. Кроме того, изучается возможность использования во время полетов двух бортовых компьютеров, которые отвечают за управление.

Издание отмечает, что в процесс сертификации займет еще примерно три месяца. По этой причине полеты Boeing 737 MAX возобновятся не ранее 2020 года.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру. В отставку ушел вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск 737 MAX. Более 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing. Они заявили, что компания скрыла от них недостатки в системе 737 MAX.

Как ситуацию вокруг самолета обсуждали в Сенате США, читайте в материале “Ъ”.