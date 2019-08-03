Венесуэла намерена обратится в СБ ООН в связи с угрозами введения морской блокады

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с угрозами введения морской блокады со стороны администрации США. Соответствующее поручение, как передает Reuters, он дал постоянному представителю страны при ООН Самуэлю Монкаде.

Господин Мадуро добавил, что моря Венесуэлы останутся «свободными и независимыми». Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает возможность блокады или изоляции Венесуэлы. Он не уточнил, когда и в каком формате может быть реализована блокада.

Между тем, Николас Мадуро поблагодарил оппозицию за продолжение диалога.

«Я подтверждаю свою готовность оставаться, несмотря на любые обстоятельства, за столом переговоров, чтобы найти решения, которые гарантируют мир и процветание в стране»,— говорится в сообщении президента Венесуэлы в Twitter.

Ранее правительство и оппозиция Венесуэлы согласились «работать непрерывно и эффективно» для поиска решения, чтобы выйти из сложившегося в стране кризиса. О достижении договоренности сообщил МИД Норвегии, выступавший посредником на переговорах.

Напомним, 23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом господина Мадуро.