Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на решение Мосгоризбиркома. Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.

«Постановление Зеленоградского районного суда Москвы в отношении Жданова оставлено без изменения»,— сообщили в суде (цитата по «Интерфаксу»). Заседание прошло без Ивана Жданова. Он отбывает 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции 27 июля.

Напомним, отказ в регистрации получили 57 человек, в основном оппозиционные самовыдвиженцы. Но обжаловали такое решение только девять кандидатов. Среди них Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Любовь Соболь. Ранее в Москве из-за отказа в регистрации кандидатов прошли акции протеста, некоторые из них были несанкционированными. По итогам событий 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Из десяти фигурантов дела арестованы уже шесть человек.

Может ли ЦИК изменить решение по регистрации кандидатов, читайте в публикации «Ъ FM» «Судьба протестов в ожидании заседания».