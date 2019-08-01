Судьба протестов в ожидании заседания

1 августа Центризбирком комиссия начнет рассматривать апелляции независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Всего отказ получили 57 человек, в основном это независимые самовыдвиженцы. Но обжаловали такое решение пока только девять кандидатов. Среди них так называемые лидеры внесистемной оппозиции: Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Любовь Соболь. Ранее в Москве из-за отказа в регистрации кандидатов прошли акции протеста, некоторые из них были несанкционированными. По итогам событий 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Какие сценарии рассмотрения апелляций могут быть? И к чему они приведут? Разбирался Григорий Колганов.

Формально это — кульминация истории с выборами в Мосгордуму: Центризбирком сейчас — главный арбитр состязания между властью и оппозицией. Его решение должно если не удовлетворить, то хотя бы успокоить обе стороны. Поэтому самый логичный сценарий — судить по закону. Так и будет, убежден первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев: «Если незарегистрированные кандидаты правы в своих претензиях, тогда Центризбирком, безусловно, должен принять решение в их пользу, если там действительно нарушения, то в соответствии с законом. Если решение принимается потому, что кто-то сильно требует, это создает очень опасный прецедент — все начнут сильно требовать».

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Вот и глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила ранее, что готова трактовать любые сомнения в пользу кандидата. Но ведь это не гарантирует регистрацию всех, кто получил отказ — а именно такое условие ставила оппозиция, обещая прекратить протесты.

Как же тогда будут развиваться события? Руководитель Федерации изучения электоральной политики Андрей Миронов полагает, что в итоге не зарегистрируют никого: «Будет проявление силы со стороны власти, и апелляции им ничего не дадут. Все возможности использовать мирный вариант были у комиссии. Власть решила показать характер, и ситуация будет развиваться именно в этом направлении».

Что будет дальше, предположить нетрудно: новые несогласованные протесты, столкновения гражданских с силовиками, уголовные дела о массовых беспорядках и поломанные судьбы тех, кому не повезло.

Политтехнолог Дмитрий Гусев, который ранее работал в правительстве Москвы, считает такое развитие событий маловероятным, поэтому арбитр вправе отказать хоть всем независимым кандидатам: «Избирком должен действовать как визовый центр — вы приходите, должны сдать документы, вот списочек. Не сдали — до свидания.

Есть темы, которые касаются многих людей — например, реновация, а тут-то чего? Люди из-за Любы Соболь, значит, готовы с полицией драться? Сомневаюсь».

Но, судя по тому, что говорили люди на митингах, на улицу они выходят не за кого-то из кандидатов, а за свое право свободно голосовать на выборах. И это право они готовы отстаивать снова. Кажется, во власти есть те, кто это понимает и пытается снизить накал страстей. По крайней мере, в отношении кандидата Сергея Митрохина на уровне Мосгоризбиркома было принято положительное решение. Это еще один возможный сценарий для Центральной избирательной комиссии — зарегистрировать часть оппозиционеров и внести тем самым раскол в их ряды, говорит политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов. Правда, велики риски, что этот план не сработает, и протесты продолжатся. «Там же есть движение по Митрохину, думаю, что этот путь как раз и нащупывается. Они по-прежнему будут говорить, что ни фига, надо всех, а почему вот этого еще не зарегистрировали? Если я понимаю правильно логику этих лидеров, то их задача в том, чтобы это продолжалось, и важно, чтобы градус не снижался».

А почему бы в таком случае власти изначально не зарегистрировать всех желающих? Пусть избиратель сам решает, кто больше достоин пройти в Мосгордуму. Оказывается, даже если отбросить политические риски, остаются чисто технические сложности. Бывший член Центризбиркома Игорь Борисов рассказывает, что во времена работы в ЦИК задавался этим вопросом, но противники идеи оказались убедительнее: «Это простор для манипуляций. Тут же заработает технология двойников, технология попадания в первые номера. Если мы говорим о более чем десяти кандидатах, то избирателю даже тяжело найти.

Вот здесь нужен минимальный ценз — это, кстати, практика мировая».

У незарегистрированных кандидатов остается еще возможность оспорить отказ в суде. Но дело это не быстрое, а выборы уже в сентябре. Так что надежды на мирное во всех смыслах разрешение ситуации в руках Центризбиркома.

Часть оппозиционеров планирует мирное шествие на ближайшие выходные. О согласованной акции с властями договориться не удалось. Судя по сообщениям в соцсетях, полиция начала обход потенциальных участников протеста, предупреждая под роспись о недопустимости нарушения закона. Кроме того, появилась информация о проведении в Москве телефонного соцопроса, в ходе которого некая независимая исследовательская компания выясняет отношение респондента к подобным акциям и вероятность его участия в них.