Прокуратура Петербурга предостерегла горожан от участия в массовом несогласованном митинге 3 августа

Прокуратура Петербурга предостерегла горожан от участия в массовом публичном мероприятии на территории Калининского района города, которое запланировано на 3 августа 2019 года.

В ведомстве предупредили, что любые попытки провести массовую акцию – «прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций».

Лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, организатор митинга на площади Ленина, заявил, что площадь является гайд-парком и проведение мероприятий здесь носит уведомительный характер. Об акции была проинформирована администрация Калининского района. При этом он отказался подписывать предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения федерального законодательства.

Как сообщает «Интерфакс», в пресс-службе администрации Калининского района подтвердили, что организаторы акции уведомляли о намерении провести мероприятие на площади Ленина с численностью до 200 человек. «Большее число участников повлечет нарушения»,— добавили в администрации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сотрудники прокуратуры и полиции пришли домой к организатору митинга 3 августа и кандидату в муниципальные депутаты МО «Черная речка» Павлу Чупрунову. Они вручили ему предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства.