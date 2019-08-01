Прокуратура планирует обсудить с организаторами митинг в Петербурге 3 августа

Руководитель движения «Красивый Петербург» и один из организаторов намеченного на 3 августа митинга в поддержку протестующих против нарушений на выборах в Москве Красимир Врански заявил, что в его отсутствие к нему домой приходили двое полицейских. Позднее, по словам активиста, ему позвонили из прокуратуры Калининского района Петербурга и предложили встретиться, чтобы обсудить планируемую акцию.

Сотрудник надзорного ведомства предложил господину Врански принять его у себя дома. Лидер «Красивого Петербурга» сказал “Ъ-СПб”, что сделает это. Он полагает, что грядущая встреча с представителем прокуратуры — формальность. Правоохранительные органы хотят предупредить о недопустимости нарушений на акции, считает он. Красимир Врански добавил, что будет вести прямую трансляцию этого разговора в соцсетях.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что активисты уведомили городские власти о намерении провести митинг 3 августа на площади Ленина у Финляндского вокзала. Участники акции хотят поддержать протестующих Москвы, к которым была применена сила со стороны правоохранительных органов во время протестов 27 июля.

Олег Дилимбетов