Прокуратура предупредила второго организатора митинга 3 августа о недопустимости провокаций

Сотрудники прокуратуры и полиции пришли домой к организатору митинга 3 августа и кандидату в муниципальные депутаты МО «Черная речка» Павлу Чупрунову. Они вручили ему предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства. Среди прочего в документах было указано, что правоохранительные органы имеют сведения о том, что мероприятие может быть сопряжено с экстремистской деятельностью, выраженной в возможной попытке спровоцировать участников на столкновения с полицией.

От подписания документов господин Чупрунов отказался. Как он пояснил “Ъ-СПб”, у него нет юридического образования и он не намерен ставить подписи без консультации со своим адвокатом. Этот факт был документально зафиксирован его соседями.

Ранее с такими же документами правоохранители пришли к другому организатору субботней акции — руководителю движения «Красивый Петербург» Красимиру Врански.