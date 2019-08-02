СКР заявил о 134 уклонистах на акции 27 июля

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что среди задержанных на несогласованных акциях в столице 27 июля — 134 жителя Москвы, уклоняющихся от прохождения военной службы.

«В следственные органы ГСУ СК России по городу Москве уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан, в рамках которых будет установлено наличие или отсутствие в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ»,— сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Им грозит лишение свободы на срок до двух лет.

27 июля в столице прошла несанкционированная акция в поддержку не зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Оппозиционеры призвали граждан выйти к зданию мэрии на Тверской улице. Полиция перекрыла подходы к зданию и приступила к задержаниям. Задержано более 1 тыс. человек.

Сегодня Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца первых обвиняемых по делу о массовых беспорядках. Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

На 3 августа Либертарианская партия подавала заявку о проведении митинга на Лубянской площади, в мэрии это место не согласовали, заявив, что согласовали акцию на проспекте Сахарова. Организаторы акции не согласились и заявку отозвали. Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа, поскольку мероприятие незаконно.

Мэрия Москвы согласовала два митинга 10 и 11 августа на проспекте Сахарова. Согласованная численность каждого — до 100 тыс. человек. Заявки на проведение акции подавали несколько незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы — Елена Русакова, Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.