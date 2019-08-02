Между Кубанью и Адыгеей не разграничены лесные участки и акватория водохранилища

При установлении административной границы между Краснодарским краем и Республикой Адыгея обсуждаются разногласия по принадлежности около 900 га лесных и водных участков, рассказал “Ъ-Юг” министр природных ресурсов региона Сергей Еремин.

Как сообщал “Ъ-Юг”, в Краснодар идет работа над соглашением об установлении границы с Республикой Адыгея. По словам Сергея Еремина, в настоящее время спорным моментом является разграничение акватории Краснодарского водохранилища, площадь которого составляет около 600 га. Четко установленной границы по акватории пока не существует, поэтому муниципалитеты не могут разделить акваторию на рыбохозяйственные участки и сдать их в аренду. Кроме того, около 300 га лесного фонда и особо охраняемых лесных территорий числятся в документах обоих субъектов федерации, так как в момент проведения лесоустройства были отмечены изменения рельефа (горные реки меняли русло). Сложность ситуации состоит в том, что территория защитных лесов в каждом субъекте федерации не может быть уменьшена, а обмен лесными территориями между регионами законом не предусмотрен.

Анна Перова, Краснодар