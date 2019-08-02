Начальником Госавтоинспекции Сочи назначен Александр Кузьмин

Фото: УВД по Сочи

Начальник УВД по городу Сочи Сергей Огурцов представил личному составу Госавтоинспекции курортной столицы нового начальника отдела городской ГИБДД подполковника полиции Александра Кузьмина. Он родился и вырос в Сочи и прошел путь от инспектора до руководителя инспекцией. Перед Александром Кузьминым поставлена первоначальная задача принять срочные меры по предупреждению ДТП.

Как не раз писал “Ъ-Кубань”, автодороги Сочи являются местом концентрации ДТП в Краснодарском крае. Так, 19 июня в Лазаревском автомобиль Mitsubishi столкнулся с едущей в том же направлении «Нивой», которая в свою очередь вылетела на остановку общественного транспорта «Санаторий Одиссея», где стояли пешеходы. В аварии погибла 40-летняя женщина и ее сын. Еще одна женщина и маленький мальчик были госпитализированы. 9 июня в Адлере произошла авария двух туристических автобусов. Один из водителей не уступил другому дорогу. За медпомощью обратилось 26 человек, из них 23, включая троих детей, были госпитализированы.

Дмитрий Михеенко