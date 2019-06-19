Число жертв наезда «Нивы» на остановку в Сочи увеличилось до двух человек: в больнице умер ребенок

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

В больнице во время операции умер мальчик, который стал жертвой наезда автомобиля «Нива» на остановку в Лазаревском районе Сочи. Он стал второй жертвой трагедии. Одна из женщин, ожидавших автобус со своим сыном, скончалась на месте.

По данному факту следственный отдел по Лазаревскому району Сочи краевого СКР возбудил уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Как сообщал “Ъ-Кубань”, авария произошла сегодня, 19 июня, около 16:30 на трассе Джубга – Сочи в районе Лазаревского. 35-летний местный житель ехал на автомобиле Mitsubishi в сторону Туапсе. На территории Лазаревского водитель иномарки столкнулся с «Нивой», в результате которого отечественный автомобиль вылетел на остановку «Санаторий Одиссея», где стояли пешеходы.

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По информации СУ СКР по краю, 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 35-летняя женщина и двое маленьких мальчиков были госпитализированы. Один из детей спустя непродолжительное время скончался. Женщина и семилетний мальчик в настоящее время находятся в лечебных учреждениях, где им оказывается медицинская помощь.

Дмитрий Михеенко