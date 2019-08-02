ТПУ «Девяткино» в Ленобласти построят к 2035 году

Первую очередь транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино» обещают построить к 2023 году, вторую — в 2035 году. Об этом стало известно на презентации проекта планировки территории ТПУ, передает корреспондент “Ъ-СПб”.

Как сообщила главный инженер проекта ОА «Институт "Стройпроект"» Мария Письменная, первая очередь включает в себя строительство междугороднего вокзала, остановок автобусов и торгового центра. Вторая — здание ТПУ, перехватывающего паркинга, бизнес-центра, отдельно стоящего паркинга на 2,7 тыс. машино-мест, мастерской для ремонта автомобилей, объектов придорожного сервиса и наземного сооружения для трамвайного сообщения. Расчетный пассажиропоток составит 170 тыс. человек в сутки, нынешний — 62 тыс. человек в сутки. ППТ был утвержден 22 июля.

Как писал “Ъ-СПб”, в этом году инвестор реализации первой очереди ТПУ «Девяткино» снова сменился. Вместо «Первой транспортной корпорации» и «Яндекс.Автобусов» им стал «Гатчинапассажиравтотранс», связанный с «Питеравто» Леонида Бондаренко. По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина, для реализации первого этапа проекта новому инвестору будет предоставлен земельный участок на месте автовокзала Северный, который скоро будет снесен. Здесь «Гатчинапассажиравтотранс» сможет возвести торговый центр, чтобы окупить проект.

Ранее предполагалось, что «Первая транспортная корпорация» должна была достроить автовокзал к 2020 году.

Отметим, что строительство ТПУ обсуждается несколько лет, в течение которых менялись и сумма, и параметры проекта. В частности, осенью 2014 года Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти подписала меморандум о взаимодействии с двумя инвесторами: ОАО «Стройтрансгаз», подконтрольным Геннадию Тимченко, и Far East & Pacific Investments (FEPI, группа инвесторов из Китая). Проект рассчитывали реализовать по схеме ГЧП к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ольга Кантемирова