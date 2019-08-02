Александр Высокинский утвердил проект трамвайной линии в Солнечный

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства трамвайной линий в микрорайон Солнечный. Строительство планируется начать в 2020 году, а завершить к 2022 году, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что новую ветку в Солнечном проложат по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрестка улиц Лучистая—Чемпионов. На линии будет четыре остановки. Протяженность пути составит 1,8 км. Проект предполагает реконструкцию улиц 2-ой Новосибирской и Лучистой, а также нескольких перекрестков. Это первая очередь перспективной трамвайной линии, ведущей в район строящегося аутлет-центра с организацией транспортно-пересадочного узла.

Вчера, 1 августа, глава города утвердил проект трамвайной линии в Академический.