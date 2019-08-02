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Управление по жилищным вопросам мэрии Краснодара возглавил Павел Абрамчик

Начальником управления по жилищным вопросам администрации Краснодара стал Павел Абрамчик. Ранее он занимал пост заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК. Прежний руководитель жилищного управления лишился своего поста после затопления квартир горевшего дома по улице Мира, сообщили в мэрии кубанской столицы.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, пожар в жилой пятиэтажке по улице Мира, 90 произошел 4 июля около 12:30. К 14 часам площадь пожара в «сталинке» составляла уже 1600 кв. м. Из дома эвакуировали около 70 человек. Очаг возгорания находился на чердаке. В качестве причин пожара рассматриваются человеческий фактор или замыкание проводки, а также другие технические неисправности.

21 июля на Краснодар обрушился тропический ливень. Менее чем за 12 часов на город вылилась месячная норма осадков (56 мм). В связи с тем, что сгоревшая кровля дома на Мира, 90 находилась на тот момент открыта, вода залила квартиры пятиэтажки. Это и послужило для соответствующего кадрового решения в городском управлении по жилищным вопросам.

Василий Хитрых


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