Как заливало Краснодар

В столице Кубани за день выпала месячная норма осадков

В воскресенье, 21 июля, на Краснодар обрушился тропический ливень. Менее чем за 12 часов на город вылилась месячная норма осадков (56 мм). В обще сложности жители пожаловались на 88 затопленных участков дорог и придомовых территорий. Вода зашла в три дома. Больше всего досталось многострадальной улице Московской, где из-за потопа даже перекрыли движение транспорта. Городские власти признали, что фактически в мегаполисе не работает ливневая канализация, поскольку она забита илом и глиной. К осени мэрия обещает удвоить численность недавно созданной в городе муниципальной службы по борьбе с последствиями тропических ливней.