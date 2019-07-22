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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Самой затопленной частью города стала улица Московская

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю, krd.ru, «Мой район»

Как заливало Краснодар

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В столице Кубани за день выпала месячная норма осадков


В воскресенье, 21 июля, на Краснодар обрушился тропический ливень. Менее чем за 12 часов на город вылилась месячная норма осадков (56 мм). В обще сложности жители пожаловались на 88 затопленных участков дорог и придомовых территорий. Вода зашла в три дома. Больше всего досталось многострадальной улице Московской, где из-за потопа даже перекрыли движение транспорта. Городские власти признали, что фактически в мегаполисе не работает ливневая канализация, поскольку она забита илом и глиной. К осени мэрия обещает удвоить численность недавно созданной в городе муниципальной службы по борьбе с последствиями тропических ливней.

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