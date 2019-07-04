Пожар по улице Мира в Краснодаре потушен

Фото: администрация Краснодара

Крупный пожар в жилом пятиэтажном доме по улице Мира, 90 в краевом центре ликвидирован в 20:10, сообщили в ГУ МЧС по краю. Возгорание произошло в районе 12:30. Прибывшие на место пожарные расчеты зафиксировали горение кровли на площади, предположительно, 100 кв. м.

К 14 часам площадь пожара в жилой «сталинке» составляла уже 1600 кв. м. Из дома эвакуировали около 70 человек. На место выезжал мэр Краснодара Евгений Первышов. Как сообщили в мэрии, пункт временного размещения для эвакуированных жильцов организовали в школе № 12.

«В дальнейшем, когда пожар потушат, специалисты скажут, можно ли жильцам вернуться в свои квартиры. Если нельзя — будем решать вопрос по их дальнейшему размещению», — сказал глава города.

По данным пожарной службы, очаг возгорания находился на чердаке. В качестве причин пожара рассматриваются человеческий фактор или замыкание проводки, а также другие технические неисправности. Из-за ЧП был перекрыт участок улицы Мира, остановлено движение троллейбусов.

Жилой дом на 50 квартир по улице Мира, 90 находится на обслуживании УК «ГУК-Краснодар». Заселен он в 1957 году. Аварийным признан не был. В нем прописаны 89 человек.

Дмитрий Михеенко