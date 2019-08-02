Бухгалтера нижегородской сети ресторанов обвинили в мошенничестве на миллион рублей

Главного бухгалтера нижегородской сети ресторанов «Домашняя Италия» обвиняют в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в прокуратуре Нижнего Новгорода. По версии следствия, 36-летняя женщина нанесла компании ущерб на миллион рублей.

Как отметили в прокуратуре, в 2014-2016 годах обвиняемая сформировала в программе «1С Бухгалтерия» документальную видимость работы с контрагентами. Однако никаких договорных отношений с ними на деле не было, а бухгалтер, используя документы с ложными сведениями, периодически перечисляла деньги в счет оплаты несуществующих продуктов для ресторана.

Уголовное дело обвиняемой направлено в суд, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Добавим, в одном из ресторанов «Домашняя Италия» в Нижнем Новгороде в сентябре 2017 года был задержан бывший глава администрации Кстовского района Кирилл Культин, получивший взятку от основного кредитора МУП «Водоканал» Олега Захарова за передачу его компании муниципальных активов. В итоге Кирилл Культин получил 8,5 лет заключения в колонии строгого режима и штраф в 9 млн руб. за получение взятки, а Олег Захаров сейчас находится под арестом по обвинению в мошенничестве со средствами водоканала.

Владимир Зубарев