В ЦИК раскритиковали «Яблоко» за необъективную оценку

На заседании Центризбиркома России 2 августа критике подверглась позиция представителей партии «Яблоко» . Председатель ЦИК Элла Памфилова потребовала «честной, адекватной оценки» работы в ходе подготовки к муниципальным выборам в Петербурге.

Юрист «Яблока» Виктор Воробьев на заседании Центризбиркома заявил, что кандидаты столкнулись с рядом сложностей при подаче документов и сравнил ситуацию с муниципальными выборами 2014 года. В ответ на претензии госпожа Памфилова посоветовала объективно оценивать деятельность Центризбиркома. Она напомнила, что благодаря деятельности ЦИК большое число кандидатов в муниципальные депутаты от «Яблока» смогли зарегистрироваться, сообщает «Фонтанка.ру».

Раскритиковали позицию представителя партии и другие члены ЦИК, отметив, что «яблочники» сами пассивно относятся к ситуации в ТКМО и, в отличие от представителей Центризбиркома, на территории комиссий в мероприятиях по наведению порядка не принимали.

Напомним, что ранее глава ЦИК не исключила, что в Санкт-Петербурге могут отменить муниципальные выборы из-за нарушений в деятельности избиркомов.

Подробности — в материале “Ъ” «Очереди, драки, закрытые избиркомы».