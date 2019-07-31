«Краснодарский край рассматривается инвесторами как приоритетный регион»

Генеральный директор Тихорецкого машиностроительного завода им. В. В. Воровского Алексей Фендриков рассказал об эффективности господдержки инвесторов на Кубани

Генеральный директор Тихорецкого машиностроительного завода им. В. В. Воровского Алексей Фендриков

— Сейчас краевые власти очень много говорят об инвестпривлекательности — разные регионы соревнуются в части того, у кого этот показатель лучше. Насколько на самом деле Кубань привлекательна для инвестирования?

— Краснодарский край действительно обладает благоприятным деловым климатом, несколько лет подряд занимая шестую строчку в рейтинге российских регионов по уровню привлеченных инвестиций. Рейтинговое агенство «Эксперт РА» начиная с 2011 года прочно закреп­ляет за Кубанью инвестиционный рейтинг 1А «Высокий потенциал — минимальный риск», международное агентство «Moody’s» дает оценку В1. Этому способствует упрощение властями края получения информации об инвестиционных программах и услугах как для существующего, так и для потенциального бизнеса.

ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского»

В принципе в Краснодарском крае сформирована и реализует­ся грамотная инвестиционная по­литика, определены ее стратегические приоритеты. Это и дальнейшее развитие региональной инфраструктуры, подразумевающее логистические и электрические сети, и увеличение количества так называемых агропромышленных, технологических и промышленных кластеров, и создание логистических и складских центров, и прог­раммы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в соответствии с одобренными инвестиционными проектами. Также имеется перечень инвестиционных направлений (так называемая инвестиционная карта), в которых Краснодарский край наиболее заинтересован и содействие в реализации которых от краевых властей будет наиболее полным.

Специфика Краснодарского края, а именно аграрная и рекреационная направленность, накладывает дополнительные риски. Инвестору сложно оценить требуемые вложения в капитальное строительство новых туристических объектов, промышленных зон, торговых или складских площадей

Хорошие результаты дает деятельность администрации края по уменьшению количества этапов открытия бизнеса, сроков выдачи разрешительной документации, а также по повышению уровня доступности и открытости информации для будущих предпринимателей и инвесторов. Существуют программы по предоставлению налоговых льгот, субсидий, льготных кредитов с низкой ставкой и других финансовых инструментов, направленных на уменьшение сроков окупаемости инвестиционных проектов.

— С какими основными проблемами инвесторы сталкиваются, реализуя проекты в Краснодарском крае?

ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского»

— Краснодарский край стоит на третьем месте среди субъектов Российской Федерации по численности населения: почти 75 человек на квадратный километр. При этом более половины жителей Кубани проживает в городах. В регионе один из лучших по России показателей уровня инфраструктуры и ресурсной базы. Имеются порты, развитая сеть автомобильных и железных дорог, аэропорты. Черноморское побережье и предгорья Кавказа предоставляют рекреационные ресурсы для развития туристической сферы. Плодородные земли Кубани и благоприятный климат создают все условия для скотоводства, создания фермерских и садовых хозяйств, виноградарства и виноделия. Поэтому Краснодарский край рассматривается инвесторами как один из приоритетных. Здесь появляется одна из первых проблем, с которой они сталкиваются: во что инвестировать? За почти двадцать лет последовательно проводимой политики развития региона в нем сформировались основные игроки практически во всех сферах бизнеса. Чтобы «зайти» на этот рынок, требуются значительные начальные вложения и грамотно продуманная стратегия. Высокая конкуренция делает невозможной большую маржу, что сказывается на сроках возврата инвестиций.

ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского»

Вторая проблема — покупательская способность населения. Регион находится лишь на 18-м месте по уровню доходов, причем наиболее обеспеченная часть сконцентрирована в пяти крупнейших городах края.

Третья проблема является общей для всех субъектов Российской Федерации: это инфляционные процессы при нестабильной экономической ситуации. Однако специфика Краснодарского края, а именно аграрная и рекреационная направленность, накладывает дополнительные риски. Инвестору сложно оценить требуемые вложения в капитальное строительство новых туристических объектов, промышленных зон, торговых или складских площадей, равно как и вложения в агропромышленный комплекс, по причине возможного резкого роста цен на тарифы и материалы либо незапланированного увеличения налоговой нагрузки, которые приведут к растягиванию сроков возврата инвес­тиций. Четвертая проблема также общая для всей страны: высокая стоимость привлеченных кредитных ресурсов.

ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского» внесено в перечень десяти ключевых предприятий Краснодарского края и в полной мере использует возможности, предоставляемые властями региона

Остальные проблемы, как то: наличие инфраструктуры, доступность инженерных коммуникаций и скорость их подключения, временные затраты на получение требуемых согласований и свободные рабочие руки — менее характерны для Краснодарского края, чем для других регионов РФ.

— Уровень инвестпривлекательности зависит от двух ключевых параметров: административных барьеров и качества и количества преференций для бизнеса. На какую поддержку могут рассчитывать предприятия в Краснодарском крае?

— Порядок взаимоотношений госструктур с бизнесом определен Законом №731-КЗ «О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае» от 2 июля 2004 года. Жизненность документа, его актуальность для всех участников процесса доказаны постоянно вносимыми корректировками, последние из которых имели место в мае 2019 года. Документ предусматривает налоговые льготы при реализации стратегических инвестиционных проектов, предоставление инвестиционных налоговых кредитов, государственных гарантий Краснодарского края, субсидий из краевого бюджета в соответствии с программами, реа­лизуемыми на Кубани, оказание информационной поддержки, бюджетные ассигнования для проектов на основе государственно-частного партнерства. На примере нашего предприятия могу сказать, что этот закон действительно работает и приносит пользу бизнесу.

ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского»

За почти двадцать лет последовательно проводимой политики развития региона в нем сформировались основные игроки практически во всех сферах бизнеса. Чтобы «зайти» на этот рынок, требуются значительные начальные вложения и грамотно продуманная стратегия

ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского» внесено в перечень десяти ключевых предприятий Краснодарского края и в полной мере использует возможности, предоставляемые властями региона. В частности, как уже говорили ранее, через Фонд развития промышленности заводом привлечен кредит под очень низкую ставку. Помимо этого через действующие инвестпрограммы получена субсидия для погашения процентов по привлеченным средствам. В период 2017-2018 гг. мы сотрудничали с Департаментом промышленной политики в рамках госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкуренто­способности», было просубсидировано обучение специалистов ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского» и обновление парка компьютерной техники. Как видите, поддержка краевыми властями организована на регулярной основе и любое желающее предприятие может найти в ней критерии, по которым получит помощь.

— Какие меры, по вашему мнению, еще необходимо предпринять, чтобы улучшить деловой климат в регионе?

— В первую очередь нужно выдерживать предусмотренные сроки и объемы помощи реальным и потенциальным инвесторам. Наиболее важной мерой поддержки в ближайшее время для бизнеса было бы расширение списка критериев для получения льготного кредитования либо субсидирования процентной ставки по привлеченным на развитие проектов средствам. Также, на наш взгляд, недостаточно развит такой инструмент поддержки, как предоставление грантов на научно-исследовательские, перспектив­ные конструкторские разработки и высоко­технологичные проекты.

— Расскажите на примере вашего завода, как и за счет каких средств вы проводите модернизацию

ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского»

— Ежегодно на ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В. В. Воровского» реализуется план мероприятий по техническому перевооружению. Без него, я убежден, мы не сможем выполнить поставленные перед нашим предприя­тием задачи по выходу на рынки дальнего зарубежья, а экспортный потенциал, как известно,— это показатель конкурентоспособности предприятия. Выполнение этого плана постоянно упиралось в отсутствие достаточных оборотных средств. Ситуация изменилась в 2019 году, когда мы приняли учас­тие в программе «Машинострое­ние», которая проводится Фондом развития промышленности Краснодарского края, на условиях софинансирования на заводе осуществляется проект «Приобретение оборудования и инженерного прог­раммного обеспечения для производства в рамках модернизации и технического перевооружения». Общая сумма инвестиций составляет более 100 млн рублей, из которых около 70 млн рублей предоставлено Фондом развития промышленности Краснодарского края в виде льготного кредита. Оставшуюся сумму ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского» проинвестирует из собственных средств. Это оказалось большим подспорьем в реализации наших программ!