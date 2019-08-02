Размер пособия по уходу за ребенком в Удмуртии увеличат с начала 2020 года

С начала 2020 года в Удмуртии увеличат размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Он составит более 9,3 тыс. руб., сообщает пресс-служба минспоцполитики республики.

«Пособие будут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте России. В Удмуртии эта величина составит более 18 тыс. руб. Что касается самого пособия, он будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному в России»,— говорится в сообщении.