«Ипотека пользуется спросом при любой ситуации на рынке»

Руководитель направления ипотечного кредитования Операционного офиса Регионального Управления в г. Краснодар ПАО «Московский Индустриальный Банк» Анжелика Кухтинова — о том, какие факторы будут влиять на востребованность ипотеки в 2019 году

Руководитель направления ипотечного кредитования Операционного офиса Регионального Управления в г. Краснодар ПАО «Московский Индустриальный Банк» Анжелика Кухтинова

— Недавно Банк России понизил ключевую ставку. Как быстро это скажется на среднерыночной ипотечной ставке?

— У крупных банков снижение происходит уже сейчас, делают они это в маркетинговых целях. Вслед за ними остальные банки также будут планово снижать ставки, чтобы оставаться конкурентоспособными. Хочется отметить, что в нашем банке конкурентоспособная ставка на строящееся жилье.

— Какие ипотечные продукты пользуются наибольшим спросом в этом году?

— В 2019 году мы видим тренд на приобретение уже готовых квартир либо находящихся на завершающих этапах строительства. Также стала популярна ипотека с минимальным пакетом документов и перво­начальным взносом свыше 50% и ипотека для пенсионеров. Банки в целом стали лояльнее к возрастной категории граждан. Набирает рост и военная ипотека, поскольку в крае есть крупные стройки в местах, где дислоцируются военные час­ти, так что многие военнослужащие предпочитают по окончании службы остаться там и обзавестись комфортным жильем.

— Насколько популярна в регионе оказалась так называемая детская, или семейная, ипотека по льготной ставке?

— Напомню, что льготная «детская» ипотека была запущена только в 2018 году. Получить ее могут граждане, у которых родится второй или последующий ребенок в период с начала 2018 года по конец 2022 года, при покупке квартиры в возводимой или готовой новостройке. Такие ­семьи также могли рефинансировать ранее взятые жилищные кредиты на условиях госпрограммы, если согласится банк. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стои­мости жилья, сумма — до 6 млн руб. в регионах.

Но особым спросом эта программа не пользовалась. Как объяснил на прямой линии 20 июня президент Владимир Путин, Минфин РФ не выделял достаточно денег на субсидирование ставки льготной ипотеки. По его словам, теперь проблема решена и средства выделены. Кроме того, с апреля 2019 года правительство позволило банкам распространить льготную ставку на весь срок кредитования. Впрочем, основным препятствием для роста выдачи семейной ипотеки является не ставка, а применение ее только для первичного жилья или приобретения жилья только у юридического лица (застройщика). Распространение программы на вторичное жилье позволило бы существенно увеличить интерес к ней. Тем более что в связи с переходом застройщиков на эскроу-счета в ближайшие год-два усилится рост цен на новостройки, что ограничит спрос. Платеже­способных семей, потенциально подходящих под условия программы и желающих взять детскую ипотеку, не так много.

— Вторичное жилье сейчас обошло первичное по количеству ипотечных кредитов. С чем это, по вашему мнению, связано?

— В основном с присутствием на рынке ­недобросовестных застройщиков: логично, что люди хотят покупать жилье, которое они гарантированно получат, и не хотят ходить по судебным инстанциям в надежде хоть когда-нибудь въехать в собственную квартиру. Также с отменой долевого строительства и введением эскроу-счетов идет тенденция к увеличению стоимости недвижимости на этапе строительства. ­Инвестиция в новостройки на низких этапах стройки теряет свои преимущества. Вероятно, с рынка исчезнут мелкие и даже средние компании, предлагающие бюджетное жилье. И чем меньше будут объемы строительства в регионе, тем выше будет его стоимость.

Если подробнее остановиться на проис­ходящих на рынке изменениях, то сейчас в правительстве страны активно обсуждаются пути перехода к проектному финансированию и возможности господдержки или снижения процентных ставок у банков для девелоперов. Эксперты считают, что работоспособной эта модель будет, только если банки будут практиковать индивидуальный подход к каждому застройщику, учитывающий репутацию компании на рынке и наличие финансового обеспечения.

— Как поведет себя ипотечный рынок на фоне роста стоимости жилья?

— Ипотека дает большому количеству людей возможность обзавестись жильем в короткий срок по привлекательной цене за квадратный метр. Плюс многие застройщики устраивают акции с выгодными предложениями. Добавлю, что в переходный период еще можно успеть получить максимальную выгоду. Поэтому думаю, что спрос на ипотеку будет стабильно высоким.