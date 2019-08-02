ФСБ задержала подозреваемых в подготовке нападения на воинскую часть

ФСБ России задержала участников террористической ячейки, планировавшей нападение на воинскую часть, сообщили “Ъ” в пресс-службе управления ФСБ по Владимирской области. Следственное отделение регионального управления ФСБ России возбудило уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

По версии следствия, руководителем ячейки был житель Владимирской области 1999 года рождения, вовлекавший других граждан в подготовку терактов. Организатору преступной группы инкриминируется подготовка к нападению вместе с сообщниками на воинскую часть с целью завладения оружием и боеприпасами.

Александр Тихонов, Ярославль