Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га

Площадь природных пожаров в Якутии выросла более чем на 1,2 млн га, говорится в сообщении регионального управления МЧС. Сейчас на территории республики действует 123 природных пожара.

«На обслуживаемой территории проводится тушение 17 природных пожаров… Из них локализовано три природных пожара. Крупных пожаров нет»,— говорится в сообщении. Отмечается, что в зоне контроля действует 106 природных пожаров.

Кроме того, сложная обстановка сохраняется в Верхоянском районе, где действует девять природных пожаров. За сутки в районе количество пожаров уменьшилось на два очага. Площадь пожаров уменьшилась на 6,6 га. «Находится в готовности в аэропорту п. Батагай вертолет МИ-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России»,— добавило ведомство.

За неделю площадь лесных пожаров в Сибири выросла на 60%. К 31 июля она превысила 3 млн га. Всего в регионе зафиксировано 232 пожара, из них 137 — в Иркутской области и 94 — в Красноярском крае. Смог накрыл сибирские города, а дым дошел уже до Урала. Из-за разгула стихии в 42 субъектах России введен особый противопожарный режим, еще в нескольких регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Республике Якутия и одном муниципальном районе Бурятии — введен режим ЧС.

Подробнее о потерях от лесных пожаров в Сибири читайте в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».