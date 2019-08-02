ТАСС: задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках

Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве— лидера движения «Левый блок» Василия Кузьмина. «В ближайшее время он будет повторно доставлен на допрос в Следственный комитет, а также для проведения с ним иных следственных действий»,— сообщил ТАСС источник. Он добавил, что задержанного ранее допрашивали.

Эту информацию также подтвердил адвокат задержанного. «Василия везут на допрос к следователю Дмитрию Смадичу»,— сказал он агентству.

Позднее он сообщил, что господина Кузьмина отпустили после допроса, его причастность не была установлена.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1300 задержанных.

После акции Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По версии следствия, группа лиц перед акцией разместила в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки». СКР уже предъявил обвинение пятерым фигурантам дела.

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