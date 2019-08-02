Овечкин ответил на критику Панарина в адрес Путина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал слова другого российского хоккеиста, игрока «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, подвергшего критике деятельность президента Владимира Путина. Спортсмен ранее заявил, что глава государства «засиделся у власти» и ему «уже психологически не так просто трезво оценивать ситуацию».

«Согласен ли я с Панариным? Не знаю. Видимо, там, где он живет, ничего не изменилось с 90-х. У меня вот изменилась жизнь, в спорте многое изменилось!»— сказал Овечкин на пресс-конференции в ТАСС.

В прошлом году Александр Овечкин поддержал Владимира Путина на президентских выборах, войдя в так называемую Putin Team наряду с другими российскими деятелями культуры и спорта.

Овечкин также ответил на вопрос журналистов о том, завидует ли контракту Панарина, который 27-летний спортсмен недавно заключил с «Нью-Йорк Рейнджерс», став самым «дорогим» российским хоккеистом в истории НХЛ. «Злости на то, что Панарин обошел меня по зарплате нет. Я только рад, почему сразу злость? Молодец, подписал хороший контракт, обеспечил себе будущее»,— сказал Овечкин.

Напомним, воспитанник челябинского хоккея, уроженец Коркино Артемий Панарин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в начале июля. Его зарплата в среднем будет составлять $11,642 млн в год.

Подробнее о рекордном контракте Панарина читайте в материале “Ъ” «Русские звезды сняли «мундиры».