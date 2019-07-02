Русские звезды сняли «мундиры»

Российские хоккеисты Артемий Панарин и Сергей Бобровский, выступавшие за «Колумбус Блю Джекетс», сменили клубы. Нападающий перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс», а вратарь продолжит карьеру во «Флорида Пантерс». Оба подписали семилетние контракты. Панарин будет зарабатывать в среднем за сезон $11,64 млн, Бобровский — $10 млн. Таким образом, они станут одними из самых высокооплачиваемых игроков в Национальной хоккейной лиге.

В понедельник, в первый же день открытия рынка свободных агентов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), определились с новыми клубами Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Оба, как известно, отказались продлевать сотрудничество с «Колумбусом», и за звездную российскую парочку развернулась самая настоящая борьба. Особенно большим спросом пользовался Панарин, один из самых ярких и нестандартных нападающих современной НХЛ. По некоторым данным, на него претендовали «Флорида Пантерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхокс», за который он выступал до обмена в «Колумбус». Причем «Флорида» рассматривала возможность приобретения и форварда, и голкипера.

В итоге Панарин выбрал «Рейнджерс», заключив с ними семилетнее соглашение на общую сумму $81,5 млн. То есть его средняя зарплата за сезон составит $11,64 млн. Хотя, по данным североамериканских инсайдеров, «Айлендерс» и «Эвеланш» были готовы платить россиянину $12,5 млн. И даже «Блю Джекетс» предлагали ему хорошие условия в виде восьмилетнего контракта на $96 млн ($12 млн в год). Однако Панарин твердо решил расстаться с «синими мундирами». Потеряв в деньгах при переходе в «Рейнджерс», тем не менее он стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в сильнейшей лиге мира. 27-летний уроженец Челябинской области будет зарабатывать больше таких суперзвезд, как Александр Овечкин ($9,54 млн в год) и Евгений Малкин ($9,5 млн в год). Более того, по уровню годовой зарплаты Панарин вышел на второе место во всей НХЛ и уступает только форварду «Эдмонтон Ойлерс» Коннору Макдэвиду ($12,5 млн в год).

Ну а Бобровский все-таки договорился с «Пантерс». Двукратный обладатель приза лучшему голкиперу лиги Vezina Trophy также получил очень хороший контракт на семь лет, по которому его доход составит $10 млн за сезон. На данный момент среди вратарей более солидный оклад в НХЛ имеет лишь Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» ($10,5 млн). Но генеральный менеджер «Флориды» Дейл Теллон подчеркнул, что Бобровский — элитный голкипер и стоит этих денег. С ним «пантеры» намерены заметно улучшить свои результаты, ведь в трех последних сезонах они не выходили в play-off. К слову, и «Рейнджерс» пропустили два розыгрыша Кубка Стэнли подряд.

Александр Ильин