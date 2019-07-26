«Не приезжайте сюда больше!»

В четверг представители федерального оператора по обращению с опасными отходами «РосРАО», региональные депутаты, представители областных министерств и эксперты собрались на круглый стол, организованный на площадке Общественной палаты Кировской области (ОПКО) для обсуждения проекта производства по переработке опасных промышленных отходов на бывшем объекте по утилизации химоружия «Марадыковский». Мероприятие должно было снизить градус напряженности в обществе по поводу проекта. Однако прибывшие к экспертам на «круглый стол» жители поселка Мирный и общественники так и не получили права слова и эмоционально высказались на митинге протеста КПРФ, организованном сразу после совещания.

Ожидалось, что прибывшая в регион делегация «РосРАО» в лице первого заместителя генерального директора Максима Королькова и директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александра Орлова внесет ясность в вопрос: какие именно отходы собираются перерабатывать в Марадыково и что ожидает население. Однако, господин Корольков лишь цитировал постановление правительства РФ от 30 апреля 2019 года №540 за подписью Дмитрия Медведева, по которому в Марадыково на базе объекта по уничтожения химоружия РосРАО построят производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Марадыковский» мощностью до 50 000 тонн в год. Его предполагается ввести в эксплуатацию к 2023 году. По словам представителя «РосРАО», на основании постановления работы по проектированию начнутся осенью. Сейчас идет стадия предпроектных исследований, а в сентябре компания намерена вернуться в Киров, чтобы представить детальные технические решения. Таким образом, с самого начала «круглого стола» стало понятно, что вопрос будет ли в Кировской области размещен объект или нет, не стоит.

Тем не менее, председатель комиссии по экологии ОПКО Тамара Ашихмина высказала опасения по поводу местных аграриев, которые могут лишиться статуса производителей экологически чистых продуктов. В то же время она напомнила и о деятельности регоператора по обращению с отходами АО «Куприт», который утилизирует ртутные лампы. Ее поддержал представитель «Куприта», сделав «РосРАО» коммерческое предложение по совместной работе. Региональный министр охраны окружающей среды Алла Албегова отметила, что было бы неплохо утилизировать на «Марадыковском» еще и отходы ТКО, и этот вопрос нужно выносить в Минприроды РФ.

Затем дискуссия перешла к зарубежному опыту. «Хороший пример – Вена, где такой объект расположен в центре города», — подчеркнули представители «РосРАО». «А в Германии таковых вообще 29 заводов, общей мощностью 1,5 млн тонн. В Гамбурге предприятие на 120 тыс. тонн», — продолжали они, сообщив, что собираются набраться опыта в Европе. Но это вызвало обратную реакцию. Активист Валерий Семинищев напомнил об увеличении количества онкологических заболеваний у жителей Мирного и кировчан, а также о детской смертности. Названные им цифры вызвали возмущение представителя минздрава региона. «Это полная неправда», — настаивал чиновник, даже когда ему сообщили, что эти данные взяты с сайта министерства.

Успокоить накал страстей решила госпожа Ашихмина: «Приехал заказчик, мы его ждали, вы должны высказать сегодня все своим мнения и отношения к этому проекту, высказать свои предложения, вопросы, чтобы идти по жизни по данному проекту». Далее прозвучал вопрос: почему бы не построить такое предприятие ближе к тем регионам, где такие отходы формируются в максимальном количестве. Этот вопрос модератор мероприятия Светлана Занько предложила задать не столько представителям «РосРАО», сколько депутатам Госдумы.

«В постановлении № 540 указано создание четырех объектов по переработке отходов. Три из них – в ПФО, на базе объектов по уничтожению химоружия, и один в УрФО. Не строительство является предметом этого постановления, а создание», — снова обратился документу правительства РФ господин Корольков. Он доказывал, что объект в Марадыково ни на окружающую среду, ни на жителей негативного воздействия не окажет. Зампред областного заксобрания Владимир Костин возразил, что на заложенные в федеральном бюджете 5 млрд руб. можно построить хороший объект по утилизации отходов там, где много больше. «Например, Челябинск, насколько я представляю, производит в 50 раз больше отходов 1 и 2 класса опасности, чем Кировская область. Мне кажется, жители Челябинска обрадуются, что у них будет, где перерабатывать!», — добавил он. Депутат Сергей Редькин констатировал, что следующий приезд “РосРАО” в сентябре «будет расцениваться как наше согласие». После чего дискуссия сместилась в сторону критики депутатского корпуса. «А вы сколько раз этот вопрос на ОЗС обсуждали? Мне просто интересно! У нас есть правительство, у нас есть депутаты, депутаты Госдумы, сенаторы, в том правительстве заседавшие, которое этот документ подписывало»? — cпрашивала Светлана Занько.

Пока выступали участники круглого стола, наблюдавшие за этим активисты начали терять терпение. В зале собралось несколько десятков человек, но, несмотря на лес рук, высказаться им не давали. «Вопрос к господину Королькову. Что вы будете строить – мы не знаем. Что будете перерабатывать, в каком объеме – тоже не знаем. Из первого и второго класса будет образовываться четвертый и пятый, куда это повезут – неизвестно. Вы говорите Австрия, Гамбург... Мы не можем решить вопрос с ТКО в Кировской области! А вы нам про отходы первого и второго класса опасности!», — сорвался на крик один из присутствовавших. На вопрос, что же именно предлагают активисты, мужчина выкрикнул: «Я прошу господина Королькова собраться и уехать, и не приезжать сюда больше! Ни после Вены, ни после Австрии и Гамбурга!». Зал взорвался аплодисментами. Общественники смогли лишь немного высказаться с мест в самом конце. Устав слушать, люди вставали с мест, уходили и ходили по залу. Какого-либо резолюций по итогам двухчасового круглого стола его организаторы делать не стали, успокаивая собравшихся, что до сентября рано о чем-либо говорить, нет никаких параметров проекта.

Недовольные жители, пришедшие на круглый стол, практически в полном составе перешли в сквер Борцам революции. Там проходил согласованный с администрацией города митинг против создания предприятия по утилизации, организованный КПРФ. Под красные флаги и песню Кобзона: «Солнечному миру – да, да, да! Ядерному взрыву — нет, нет, нет!» в сквере собрались около 300 человек. Член ОПКО Анастасия Горбушина рассказала демонстрантам, что после увиденного на круглом столе больше не стремится состоять в Общественной палате. «Вопрос стоит, какой будет завод в Марадыково, а не быть ему или нет. Чувствуете разницу?», — возмущалась она: «Люди, местные жители, их “запикали”, там все кричали. Никто не ответил на вопросы о том, стоит ли перенести завод куда-нибудь подальше».

«Я житель поселка Мирный, там родилась, там работаю, там пережила химическое разоружение. Из всего, что было, сказало – проектная документация, сам проект — это все пустые слова. Нам сразу не дадут умереть, нам дадут медленно умереть», — выступила Мария Заславская, возмутившаяся тем, что их мнение не учли вовсе. «Мы в заложниках ситуации! Жилье обесценивается, больницу закрыли… Нам нужно брать ситуацию в свои руки, нас обманывали – это факт! Жителям поселка Мирный перед уничтожением химоружия в “Марадыковском” предусматривалось отселение, льготы, денежная компенсация. Но из-за экономических соображений Геннадий Онищенко изменил решение. Санитарную зону сделали 2 км, людей не отселили. А у нас болота, припойменная часть Вятки, скотомогильники, из которых несколько очагами сибирской язвы, вы представляете, где они находятся? В припойменной зоне Вятки, на заливных лугах! И это все принимает Вятка! В поселке страшно жить!», — перечисляла она все проблемы жителей Мирного. Подруги поддерживали ее с плакатом. Ораторы от компартии перешли к критике точечной застройки в Кирове и начали ругать сити-менеджера, подозревая его в коррупционной связи с застройщиком. После завершения митинга в кировском обкоме КПРФ пообещали продолжить протестные акции в августе.

Ирина Ростова, Киров