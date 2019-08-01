Солдатам, матросам и сержантам поднимут жалованье на 50%

Министр обороны Сергей Шойгу подписал указ о повышении с 1 сентября жалованья солдатам, матросам, сержантам и старшинам, служащим по контракту, на 50%. «Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50%… проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд»,— сказал господин Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

К разряду с первого по четвертый относятся стрелки, маскировщики, дорожники, пулеметчики, снайперы, старшие саперы, старшие гранатометчики, командиры танка, начальники автодрома и начальники бюро пропусков.

Водители категорий С, D и СЕ с 1 сентября также будут получать 30-процентную надбавку к жалованью.

По словам господина Шойгу, этот указ подписан после решения президента Владимира Путина о принятии мер для повышения социальной защищенности военнослужащих по контракту.

В марте 2019 года Сергей Шойгу рассказывал, что число контрактников в вооруженных силах России достигает 394 тыс. человек.