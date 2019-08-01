В британской армии появится подразделение по кибербезопасности

Британская армия создает подразделение по борьбе с киберугрозами, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление командующего действующей армией генерал-лейтенанта Айвена Джонса. Специалисты по кибербезопасности, противодействию пропаганде и киберразведке будут объединены в составе восстановленной шестой дивизии британской армии, в которой будет служить 14,5 тыс. военнослужащих.

Как заявил господин Джонс: «Характер ведения войны продолжает меняться, так как граница между обычными и нестандартными военными действиями становится все более размытой… Государства и негосударственные структуры беспрестанно стремятся получить преимущества в серой зоне, которая находится ниже порога обычного конфликта». По его словам, новое подразделение будет действовать «выше и ниже порога обычного конфликта» для борьбы с угрозами со стороны террористических группировок, таких как «Исламское государство», и враждебных стран. В числе прочего его сотрудники будут противостоять возможным «атакам» на Великобританию с помощью соцсетей.

Ранее армия Великобритании уже предпринимала действия в сфере кибербезопасности. Так, в 2017 году Министерство обороны вместе с Центром правительственной связи (GCHQ) организовали масштабную кибератаку на ИГ, нарушив работу его телекоммуникационной инфраструктуры на несколько месяцев.

Яна Рождественская