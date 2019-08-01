По подозрению в убийстве активистки Елены Григорьевой задержан еще один человек

В ходе проведения следственных действий с ранее подозреваемым в убийстве активистки Елены Григорьевой гражданином Киргизской Республики Давроном Мухамедовом последний дал признательные показания, изобличающие в совершении этого преступления другого человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

После оперативно-розыскных мероприятий, изложенная подозреваемым информация нашла свое объективное подтверждение, в результате чего был задержан мужчина 1990 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

По данным следствия, в ночь убийства Григорьева сначала распивала спиртные напитки с Мухамедовым, а затем продолжила делать это в другом месте, уже в компании со вторым подозреваемым, который в ходе внезапно возникшей ссоры избил ее, а затем нанес не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась. Подозреваемый скрылся с места происшествия, выбросив орудие преступления. Под тяжестью представленных доказательств мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

Напомним, что активная участница всевозможных митингов и акций в Петербурге Елена Григорьева была убита в ночь с 20 на 21 июля. Первый подозреваемый — Мухамедов — был задержан 25 июля и помещен под стражу. Ему также инкриминируется нападение с целью ограбления еще на одного человека, совершенное в тот же день.