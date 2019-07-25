В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой

Сотрудники Следственного комитета по Петербургу в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий совместно с региональным ГУ МВД задержали предполагаемого убийцу гражданской активистки Елены Григорьевой, найденной мертвой в ночь на 21 июля возле одного из домов по Пулковской улице, где она проживала.

Как сообщили в ГСУ СКР, подозреваемым является ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизской Республики. По версии следствия, предполагаемый убийца был знаком с жертвой, они неоднократно вместе распивали спиртные напитки. В ночь убийства будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе внезапно возникшего бытового конфликта мужчина нанес ей не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что убитая Елена Григорьева была известной в Петербурге активисткой. Она выходила с плакатами практически на все протестные акции, митинги, марши и шествия. В частности, она поддерживала крымских татар, ЛГБТ-движение, политических заключенных и бездомных животных.