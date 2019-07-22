СКР возбудил уголовное дело по факту убийства политической активистки в Петербурге

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по факту обнаружения вечером 21 июля у одного из домов по Пулковской улице тела женщины 1979 года рождения с множественными ножевыми ранениями. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов и специалиста в области судебной медицины, устанавливаются лица, причастные к данному преступлению, назначаются необходимые экспертизы. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

При этом известный правозащитник Динар Идрисов сообщил в соцсетях, что речь идет об убийстве петербургской гражданской активистки Елены Григорьевой, неоднократно участвовавшей во многих политических и общественных акциях. По данным господина Идрисова, по горячим следам якобы задержан подозреваемый. Официально эта информация об этом пока не подтверждается.