Nord Stream 2: рано говорить о влиянии законопроекта о санкциях против «Северного потока-2»

Оператор «Северного потока» Nord Stream 2 AG считает, что говорить о влиянии американского законопроекта о санкциях против газопровода еще рано. «Мы находимся в процессе оценки предложенного законодательства. Еще рано говорить о любом влиянии на наш проект»,— сказал представитель компании Reuters.

По его словам, компании из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов обязались инвестировать в «Северный поток» почти по €1 млрд каждая. Над проектом работают более 1 тыс. компаний из 25 стран. «Они всецело привержены его завершению»,— добавил представитель.

Ранее комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2». Документ предполагает введение ограничительных мер против всех компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока-2», а также предоставляют финансовую или техническую поддержу.

Трубопровод «Северный поток-2» проложен уже на 70% в Балтийском море, первые поставки газа ожидаются к концу года. Окончательный ввод «Северного потока-2» может состояться во второй половине 2020 года, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство.

О том, какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров «Северного потока-2», читайте в публикации “Ъ”.