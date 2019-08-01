МЧС: сибирские регионы допустили распространение лесных пожаров

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке стали крупными из-за недостаточных действий местных властей, заявил журналистам заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин. По его словам, предупреждения и прогнозы развития пожаров доводились до регионов. «Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов»,— сказал Сергей Абанин (цитата по ТАСС).

Представитель МЧС России отметил, что увеличению площади пожаров способствует сухая погода и «отсутствие активных мер по тушению большинства очагов». «Данные пожары надо тушить в любом случае, потому что они могут уходить в торфяник и оставаться до февраля, переходить на следующий год. <…> Скажем прямо: муниципальные образования и регионы не справились с ситуацией, и она вышла на федеральный уровень реагирования»,— сказал господин Абанин.

Напомним, последние три недели лесные пожары бушуют в двух регионах Сибирского федерального округа — в Красноярском крае и Иркутской области, где введен режим чрезвычайной ситуации. Общая площадь действующих лесных пожаров превышает уже 1,8 млн га. Дым от лесных пожаров перекинулся на соседние регионы.

Накануне президент России Владимир Путин поручил направить военных на тушение лесных пожаров. Минобороны создало авиационную группировку, в которую вошли десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации. Как сообщалось, всего возгорания тушат почти 3 тыс. человек при помощи более 60 воздушных судов.

Как развивается ситуация с лесными пожарами — читайте в публикации “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Илья Николаев