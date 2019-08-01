Стоимость восстановления дамбы в Тулуне оценивается в 1,2 млрд рублей

Власти Иркутской области считают, что до начала аварийно-восстановительных работ дамбы в городе Тулуне после второй волны наводнения необходимо провести дополнительное обследование объекта. В сообщении на сайте областного правительства указано, что расчетная стоимость восстановления составит 1,2 млрд руб. Правительство уже направило в Минстрой России предложение о проведении инженерной защиты 11 км дамбы от затопления водами реки Ия.

«В Тулуне, попавшем под вторую волну затопления, водозабор Красный Яр работает в штатном режиме. Администрация города информирует, что воду для питья необходимо набирать из специализированных водораздаточных машин, расположенных в различных микрорайонах города по прежней схеме. Горячая вода подается в микрорайоны Угольщиков, Стекольный, Строитель, Гидролизный, Железнодорожник»,— сообщила пресс-служба областного правительства.

Первая волна наводнения в Иркутской области началась 25 июня. Погибло 25 человек. Пострадавшими считается более 42 тыс., это люди, частично или полностью лишившиеся имущества. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. из них восстановлению не подлежит.

Ранее сообщалось, что Иркутской области может грозить еще одно наводнение. Движение по федеральной трассе «Сибирь» ограничено. За июль в регионе выпала трехмесячная норма осадков.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Иркутская область готовится ко второй волне».