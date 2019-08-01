В Иркутской области подтоплено почти 1,8 тыс. домов

Количество жилых домов, попавших в зону подтопления в Иркутской области после прохождения второй волны паводка, за сутки увеличилось и составляет 1786. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В среду подтоплено было 1730 домов. За сутки в зоне паводка оказалось на 56 домов больше.

Ранее сообщалось, что Иркутской области может грозить еще одно наводнение. Движение по федеральной трассе «Сибирь» ограничено. За июль в регионе выпала трехмесячная норма осадков.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Иркутская область готовится ко второй волне».