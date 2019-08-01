Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири

Президент США Дональд Трамп предложил главе российского государства Владимиру Путину оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В телефонной беседе, состоявшейся накануне вечером по инициативе американской стороны, господин Путин высказал президенту США искреннюю благодарность за предложение о помощи и поддержке. «Владимир Путин ответил, что российская сторона при необходимости им воспользуется»,— говорится в сообщении Кремля. Глава государства проинформировал своего американского коллегу, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

Ранее Владимир Путин поручил Минобороны направить военных на тушение лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. В свою очередь Минобороны создало авиационную группировку для тушения лесных пожаров в Красноярском крае — в нее вошли десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации. Всего возгорания тушат почти 3 тыс. человек при помощи более 60 воздушных судов.

Общая площадь действующих лесных пожаров в Сибирском федеральном округе превышает 1,7 млн га. Последние три недели огонь бушует в двух регионах — в Красноярском крае и Иркутской области, где введен режим чрезвычайной ситуации. Дым от лесных пожаров перекинулся на соседние регионы.

Как развивается ситуация с лесными пожарами — в материале “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Илья Галагуз