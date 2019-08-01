Замминистра обороны прибыл в Красноярск для координации работ по тушению пожаров

Замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков прилетел в Красноярск для организации работ по тушению лесных пожаров, сообщает «РИА Новости». Он возглавляет оперативную группу по ликвидации пожаров.

Господин Булгаков проведет совещание с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и местной администрации.

Правительство готовится к масштабным финансовым затратам для тушения лесных пожаров в Сибири. Об этом 31 июля заявил специально прилетевший в Красноярск для координации помощи премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее по поручению президента Владимира Путина из семи регионов в Красноярский край в помощь пожарным была направлена авиация Минобороны.

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