Суд в Киеве приостановил продажу акций «дочки» ВЭБа

Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка («дочка» ВЭБ.РФ), сообщает пресс-служба российской госкорпорации. В ВЭБ.РФ заявили, что намерены привлечь к ответственности организаторов и участников незаконного аукциона.

«ВЭБ.РФ готов к тому, что исполнительная служба Украины не посчитает нужным исполнять судебное решение и задействует доступный ей административный ресурс для его отмены. Такое поведение украинских властей укладывается в логику беспрецедентного административного давления, оказываемого на Проминвестбанк»,— прокомментировал решение суда старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Напомним, в сентябре 2018 года суд Киева арестовал акции украинских «дочек» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ по иску ряда предприятий Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму. В июле на аукцион было выставлено 99,7726% акций Проминвестбанка. Аукцион должен был состояться 28 августа на фондовой бирже ПФТС.

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