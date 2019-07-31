Несогласованная акция оппозиции в Петербурге прошла без задержаний

На «собрание граждан» на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге пришли около пятидесяти человек. За полчаса до него кандидаты и активисты подали резолюцию, провозглашенную на митинге 24 июля.

Как передает корреспондент “Ъ-СПб”, к площади до начала акции прибыло большое число сотрудников полиции. Кроме того, присутствовали неизвестные пикетчики, которые к теме собрания отношения не имели. Из-за них не удалось провести одиночные пикеты, которые планировались. После объявления сотрудником МВД о том, что акция не согласована городскими властями, основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански предложил собравшимся уйти.

Колонна из 15–20 человек дошла до метро и проехала до «Звенигородской». Там, в одном из кафе, они обсудили ситуацию на муниципальных губернаторских выборах.

Олег Дилимбетов