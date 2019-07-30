Петербургская оппозиция намерена провести «собрание граждан» около Горизбиркома

Петербургские оппозиционеры планируют провести «собрание граждан» у стен Горизбиркома, если он не зарегистрирует 120 кандидатов, жалобы которых остаются нерассмотренными. На собрании ожидаются только кандидаты и их избиратели.

Кроме того, организаторы подадут в ГИК резолюцию, провозглашенную на митинге 24 июля и состоящую из шести пунктов, среди которых расформирование ИКМО, допустивших нарушения на муниципальных выборах, привлечение ответственных за это лиц к уголовной ответственности, перенос выборов в округах, где не получится восстановить независимых кандидатов, отмена муниципального фильтра на губернаторских выборах, требование сделать механизм регистрации в мундепы более простым и прозрачным, а также запрет на создание избирательных участков в Псковской области.

Акция запланирована на 31 июля.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Надеюсь, что никаких проблем с полицией у нас не будет».