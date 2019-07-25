На акцию «Против произвола на выборах» пришло более трех тысяч человек

Акция в поддержку честных выборов в Петербурге состоялась на площади Ленина у Финляндского вокзала накануне. По данным корреспондента “Ъ-СПб”, она собрала более трех тысяч человек. Полиция насчитала 2200 человек, а организаторы — около шести тысяч. Мероприятие было согласовано городскими властями.

На митинг пришли представители разных политических партий и движений — КПРФ, «Яблока», «Справедливой России», «Партии Роста», «Коммунистов России», а также движения «Весна» и многих других. Участники пришли на акцию с плакатами «За честные выборы», они скандировали лозунги: «За любого, кроме Беглова» (кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов), «Макарова в отставку» (председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров).

Перед собравшимися выступили депутат ЗакСа Максим Резник, лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский, основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко, а также кандидаты в муниципальные депутаты, в числе которых были глава штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев, кандидат от «Справедливой России» и активист Павел Чупрунов, оппозиционный политик Андрей Пивоваров и другие.

По окончании митинга была зачитана резолюция с требованиями. Активисты потребовали расформирования допустивших нарушения ИКМО, ответственных за это лиц привлечь к уголовной ответственности, перенести муниципальные выборы в тех округах, где не удастся восстановить регистрации независимых кандидатов, отменить муниципальный фильтр на выборах губернатора Петербурга, сделать механизм регистрации кандидатов в муниципальные депутаты более прозрачным и запретить открывать избирательные участки для голосования на выборах губернатора Петербурга на территории Псковской области.

Олег Дилимбетов