Культповестка

Персональная выставка 43-летнего Тимура Шаймухаметова для тех, кто верит в судьбу и предсказания. В эпоху смартфонов и искусственного интеллекта интерес ко всему потустороннему и таинственному, будь то вера в экстрасенсорные способности, обращение к гороскопам и составлению звездных карт, многочисленным религиозным учениям, гаданиям и прочим попыткам осмыслить реальность и предсказать будущее, не ослабевает. Художник пытается понять эту архаичную тягу к иррациональному, создавая драматические сцены, где персонажами выступают животные, птицы и насекомые, наделенные символическими смыслами. Каждой сцене соответствует определенная история, выраженная в стихотворных строках, наподобие катренов Нострадамуса. Каждый увидит в этих произведениях свое личное предсказание.

В преддверии 5-й Уральской индустриальной биеннале, которая в этом году пройдет с 12 сентября по 1 декабря, в галерее ГУМ-Red-Line на Красной площади покажут коллективную выставку-превью, на которой будут собраны произведения уральских художников, участников основного проекта биеннале разных лет. Большинство работ будут представлены впервые в столице. Кроме того, зрители увидят работы участников и будущей биеннале: скульптурные объекты Ильи Гришаева, серию фотографий Ивана Петроковича, анимационные видео Маши Седяевой, уральскую игрушку Анны и Виталия Черепановых. Темой 5-го выпуска биеннале стало «Бессмертие». Куратором выступит Шаоюй Вэн, куратор Музея Соломона Р. Гуггенхайма (Нью-Йорк). Уральское современное искусство превратилось в отдельное важное явление на российской художественной сцене во многом благодаря возникновению в этом регионе международной биеннале. Она проходит в Екатеринбурге c 2010 года.

Пятничным вечером участники спектакля-экспедиции встретятся на перроне Курского вокзала, чтобы отправиться в путешествие длиной в двое суток в неизвестном направлении. «Туристическая» поездка займет 48 часов, охватит 1200 километров, 5 городов, 7 перегонов. В качестве гидов выступают четыре актрисы и сам режиссер Всеволод Лисовский, основатель экспериментального театра «Трансформатор» и лауреат «Золотой маски». В пути будут производиться измерения трансформации среды – с помощью вполне реальных приборов (шумомера, магнитометра и т. д.), а комментариями послужат фрагменты из книги Вернера Гейзенберга «Физика и философия» и платоновского диалога «Тимей». Любителям неожиданных научных экспериментов и сериала «Теория большого взрыва» рекомендуется.

Ежегодный фестиваль экспериментов «Человек мира» будет разделен на четыре этапа, определяемых локацией. Вместе с композиторами, актерами, танцорами и художниками участники фестиваля совершат путешествие из современности к истокам на поезде, машине, лодке и пешком в непрекращающемся контакте с искусством. Стартовая точка — перформанс на площади перед Русским музеем в Санкт-Петербурге. Московская глава путешествия развернется в парке искусств «Музеон». Эта часть фестиваля посвящена экспериментам молодых театральных коллективов. 100 советских ретроавтомобилей, припаркованных возле здания Новой Третьяковки, создадут «Пробку мира» — спектакль-променад, исследующий русскую культуру. А дальше участники отправятся на литературно-театральном поезде в Суздаль. Каждый вагон превратится в сцену. 13 вагонов посвящены русским писателям: Пушкину, Достоевскому, Чехову, Салтыкову-Щедрину, Гоголю, Хармсу, Толстому и другим. Зрители на протяжении пути смогут переходить из вагона в вагон, становиться частью site-specific действия и свидетелями спектаклей, аудио- и визуальных инсталляций, поэтических и музыкальных баттлов, перформансов и цирковых представлений, будут смотреть кино и даже окажутся на дискотеке. В поезд смогут попасть только 200 человек. Заключительный этап пройдет под Суздалем на реке Нерль. Участники главы «Река мира» за 24 часа пройдут, проедут и проплывут на лодках маршрут протяженностью 66 км, с 12 остановками, между двумя знакомыми памятниками белокаменной древнерусской архитектуры — церковью Бориса и Глеба в Кидекше и храмом Покрова на Нерли. Во время похода участников ждут ландшафтные и театральные перформансы.

Название лондонского дуэта HONNE расшифровывается как «истинные мысли и намерения», то есть чувства, которые принято маскировать. Зато в текстах музыкантов — полная откровенность и чувственность. Джеймс Хэтчер и Энди Клаттербак сочиняют свои песни для городских романтиков, накладывая тексты о любви и расставаниях на безупречный бит. Перед концертом стоит переслушать две пластинки дуэта, на которых нашлось место не только электронике, но и соулу, фанку и расслабленным балладам.

Пока неискушенная публика будет ломиться на хедлайнеров оупенэйра (среди которых The Cure и Pusha-T), истинные меломаны будут концентироваться вокруг специальной площадки Selector Live Showcase, организованной в рамках года музыки Великобритании и России. Здесь можно будет услышать совместные выступления российских и британских музыкантов. Например, трио из Лондона Benin City, органично смешивающих афропоп, инди-рок, электро, хип-хоп и драм-н-бейс, за что их прозвали одной из самых разносторонних лондонских групп. Или британскую неосоул-певицу Рози Лоу, обладательницу чувственного вокала, которую сравнивают с Джесси Уэр, Джеймсом Блейком и даже Энни Леннокс и которой музыкальные критики предрекают большое будущее. Центральным событием сцены Selector станет джемсейшен представителей объединения Total Refreshment Center и молодых российских музыкантов. Total Refreshment Center — творческое объединение, из которого вышел весь современный лондонский джаз. То, что начиналось в 2012 году как полусквоттерское сообщество энтузиастов, захвативших пустующее здание на окраине Лондона, превратилось в знаковое явление с шоукейсом на главной арт-площадке столицы Barbican, состоявшимся при поддержке Boiler Room.

В этот раз конкурсные сады объединены темой «Пятый элемент». Ожидаются футуристические конструкции, атмосфера утопии и божественные ароматы. Помимо визуальной красоты гости смогут принять участие в полезных мастер-классах и лекциях по вертикальному и контейнерному озеленению. Как и всегда, профессионалы ландшафтного дела расскажут о современных садовых инструментах, садовой моде и о том, что такое «зеленые комнаты». На площадке под названием «Огород в городе» эксперты расскажут о современных технологиях выращивания овощей и пряных трав в условиях балкона или городского палисадника. В этом году на фестивале будет оборудована специальная зона «ДетСад», где дети от 6 до 14 лет смогут посадить растения на огороде, соорудить и декорировать свой настоящий сад, отправиться на ботаническую прогулку и принять участие в захватывающем садовом квесте.

День светофора во всем мире отмечают 5 августа. Самый крупный музей ретроавтомобилей в Москве «Моторы Октября» подготовил специальную интерактивную программу — увлекательные экскурсии по истории автомобилей, викторины на знание дорожных знаков, конкурсы по сбору пазлов и миниатюрных моделей ретроавтомобилей. Для юных любителей авто будет открыта зона, где каждый сможет прокатиться на педальных машинах. А для тех, кто устанет от активностей, в течение всего дня можно будет отправиться в зал с показами фильмов и мультфильмов про автомобили и гонки.

В прежние времена двери этого терема были открыты для антикваров. К владельцу Петру Щукину съезжались продавцы книг и рукописей, картин и посуды. Само здание должно было стать Музеем российских древностей и принять на хранение коллекцию Щукина, но после его смерти особняк перешел во владение Биологического музея, а коллекция попала в собрание Исторического музея. 4 августа в тени вековых лип в историческом пространстве расположится 70 селективных проектов, среди которых как завсегдатаи полюбившегося жителям столицы винтажного маркета, так и совсем свежие дебютанты. Здесь будут: винтажные тренчи Burberry и Ralph Lauren, вещи Dior, Chanel, Armani, Ungaro, Jil Sander, Versace, Escada, Rochas, солнечные очки, сумочки (бисерные из 1940-х или багеты Fendi), яркие клипсы и серьги. И, конечно, необходимая база: косухи, джинсы, брюки «как у Энни Холл», шелковые рубашки. Посетителей также ждет фуд-корт, диджей-сеты от талантливых московских коллективов и чиллаут на шезлонгах прямо в музейном саду.

Картина порадует любителей брутального юмора и харизмы Джейсона Стэйтема и Дуэйна Джонсона, которые стали главными героями спин-оффа экстремальной франшизы. Первый фильм из серии «Форсаж» вышел на экраны еще в 2001 году, сразу же завоевав армию поклонников захватывающими погонями, маскулинными героями и разбивающимися дорогими тачками. В новом выпуске все составляющие боевика на месте — помимо грузовиков и мощных внедорожников в кадре появятся и мотоциклы, а действие одной из сцен будет происходить в Чернобыле. По сюжету Люк Хоббс — американский спецагент, а Декард Шоу — британец, за плечами которого служба в разведке. Они до смерти терпеть друг друга не могут, но им суждено стать напарниками. А все из-за семьи: сестра Шоу похитила смертоносный вирус, за которым гоняется теперь целая армия наемников.

Наверное, самый ожидаемый фильм года и уже самый успешный по кассовым сборам в карьере Квентина Тарантино. Помимо звездного трио Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби в картине сыграли Курт Рассел, Дакота Фэннинг, Люк Перри и Аль Пачино. Время действия — Голливуд 1970-х, в центре внимания реальные персонажи Шэрон Тейт, Роман Полански, Брюс Ли, Берт Рейнольдс и банда Чарльза Мэнсона. Картина рассказывает о событиях, происшедших в Лос-Анджелесе в 1969 году. Главными героями становятся экс-звезда телевизионных вестернов Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, история которых разворачивается на фоне убийства жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт, совершенного членами банды Чарльза Мэнсона.

В новом фильме красавичка-вундеркинда Ксавье Долана герой Кита Харингтона (Джон Сноу из «Игры престолов») успешный американский актер Джон Ф. Донован переписывается с 11-летним юношей из Великобритании. Когда их переписка обнаруживается, звезду находят мертвым в своем доме. Спустя десять лет юноша даст интервью и расскажет всю правду о Доноване. В фильме также снялись Натали Портман, Джейкоб Тремблей («Чудо») и Сьюзен Сарандон.

Действие картины разворачивается в суровые 1990-е. Время свободы, видеосалонов, первых рейвов, а еще разрухи и разгула преступности. Молодой лидер банды по прозвищу Бык, как и тысячи его ровесников, пытается любыми способами найти свое место в жизни, а также обеспечить семью. Фильм, ставший победителем 30-го «Кинотавра» и обладателем Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах, снял дебютант Борис Акопов, молодой режиссер с очень ярким видением.