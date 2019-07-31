Баскетболист Мозгов вернулся из НБА в «Химки»

Российский баскетболист Тимофей Мозгов официально стал игроком подмосковных «Химок», сообщает пресс-служба клуба. Контракт заключен сроком на один год.

Ранее Мозгов уже играл за «Химки» в период с 2006 по 2010 год, а также в 2011-м.

«У нас уже был опыт совместной работы в "Химках" во время моего первого прихода в команду, и уже тогда Тимофей был одним из лучших центровых Европы. У него был отличный тандем с Планиничем. Сейчас у нас тоже есть хорошие разыгрывающие, и Мозгов нам очень поможет»,— заявил главный тренер клуба Римас Куртинайтис.

В июле клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» решил расторгнуть контракт с Мозговым, годовая зарплата которого составляла $16 млн. Причиной стало то, что спортсмен долгое время не мог восстановиться после травмы колена, из-за которой пропустил целый сезон.

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