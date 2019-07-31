«Интерфакс»: СКР проверит пятерых на причастность к массовым беспорядкам 27 июля

Следователи намерены проверить пятерых участников несогласованной акции протеста 27 июля на причастность к массовым беспорядкам, сообщил источник «Интерфакса». По его словам, решение о возбуждении уголовного дела или об отказе это делать будет принято в течение трех дней.

Источник агентства уточнил, что все те, кого проверяют, находились возле здания мэрии и «вопреки разъяснениям сотрудников полиции скандировали лозунги, привлекая внимание граждан и журналистов».

Ранее руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что по уголовному делу по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки») задержан первый фигурант.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. Накануне Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ.

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