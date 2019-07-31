«Интерфакс»: СКР проверит пятерых на причастность к массовым беспорядкам 27 июля

Следователи намерены проверить пятерых участников несогласованной акции протеста 27 июля на причастность к массовым беспорядкам, сообщил источник «Интерфакса». По его словам, решение о возбуждении уголовного дела или об отказе это делать будет принято в течение трех дней.
Источник агентства уточнил, что все те, кого проверяют, находились возле здания мэрии и «вопреки разъяснениям сотрудников полиции скандировали лозунги, привлекая внимание граждан и журналистов».
Ранее руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что по уголовному делу по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки») задержан первый фигурант.
Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. Накануне Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».
просмотров: 508865
просмотров: 276575
просмотров: 262360
просмотров: 185391
просмотров: 138933