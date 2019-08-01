Кандидат в мэры Новосибирска с нулевым доходом привлекла больше всех средств на кампанию

Избирком Новосибирска опубликовал данные на 29 июля о размере избирательных фондов зарегистрированных кандидатов в мэры. Больше всех средств на кампанию получила независимый депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), которая по итогам 2018 года задекларировала нулевой доход. Ее предвыборный фонд составил 4,7 млн руб., из которых потрачены около 2,5 млн руб.

На втором месте расположился бывший вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин («Родина»). Он получил 4,5 млн руб. и уже успел потратить большую часть средств — около 3 млн руб. В тройку также вошел действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), чей избирательный фонд составил 3,5 млн руб. Его кампания уже обошлась в 2 млн руб.

Депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР) потратил большую часть средств своего избирательного фонда — из полученных 1,75 млн руб. он израсходовал 1,44 млн руб. На счет единственного самовыдвиженца — координатора регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко — поступило 692 тыс. руб. Он потратил 628 тыс. руб.

Телеведущая РБК Юлия Сапина («Гражданская платформа») получила 400 тыс руб., общественник Олег Викторович (Партия дела) — 315 тыс. руб., депутат областного заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые») — 302 тыс. руб., предприниматель Андрей Токарев (Родная партия) — 3,5 тыс. руб.

Избирательные фонды остальных кандидатов в мэры пока пусты. Речь идет о бывшем вице-губернаторе Викторе Козодое («Справедливая Россия»), зампреде реготделения «Яблока» Дмитрии Холявченко, первом секретаре новосибирского отделения партии «Коммунисты России» Сергее Лоскутове, бизнесмене Сергее Проничеве (Партия роста), руководителе проекта «Сибирский хамон» Алексее Крестьянове (Аграрная партия России), руководителе ООО «Адвокат-плюс» Александре Гультяеве (Партия возрождения России), заместителе директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска» Александре Трушакине (партия «Великое Отечество»), гендиректоре ООО «Империал строй» Мухаммеде-Али Хаюрине (Партия возрождения села).

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Из 20 выдвинутых кандидатов избирком зарегистрировал 17 человек.

О ходе выборов — в материале “Ъ-Сибирь” «Двадцать человек на кресло»

Юлия Сасевич